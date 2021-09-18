Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu
Fransa Ligue 1'de oynanan Lens-Lille maçında taraftarlar arasında yaşanan gerginlik sahaya yansıdı. Lille tribünlerinden Lens tribünlerine atılan yabancı maddeler sonrası tansiyon yükseldi ve Lens taraftarları sahaya girerek rakip tribüne doğru koştu. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle son bulan olayların ardından 2. yarı yaklaşık 25 dakika geç başladı.
Fransa Ligue 1'de 6. hafta maçında Lens, sahasında Lille'i konuk ediyor. Burak Yılmaz ve Zeki'nin ilk 11'de başladığı karşılaşmaya sahaya giren Lens taraftarları damga vurdu.
2. YARI GEÇ BAŞLADI
Lille tribünlerinden Lens tribünlerine atılan yabancı maddeler nedeniyle çıkan olaylarda, Lens taraftarları sahaya dalarak rakip takım taraftarlarının üzerine doğru koşmaya başladı. Güvenlik güçleri tarafından engellenen taraftarların tribüne geri dönmesiyle birlikte olaylar sona erdi. Devre arasındaki kavganın ardından hakemler 2. yarıyı yaklaşık 25 dakika geç başlattı.
Haberler.com - Spor Haberleri