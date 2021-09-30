Bizim çocuklar ayrı düşecek! Taraftarın hedefindeki Yusuf Yazıcı takımdan ayrılıyor

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, geçen sezon yakaladığı lig şampiyonluğunun ardından bu sezon beklentilerin çok gerisinde kaldı. Fransız ekibinin taraftarları takıma tepki gösterirken, milli futbolcumuz Yusuf da hedef tahtasına oturtuldu.

FİZİKSEL AÇIDAN KÖTÜ DURUMDA

Milliyet'in Fransız basınından aktardığı habere göre; Lille, Yusuf Yazıcı'yı devre arasında takımdan göndermeyi planlıyor. Haber detayında Jocelyn Gourvennec'in raporu doğrultusunda böyle bir karar verildiği öne sürüldü. Yine aynı haber de Yusuf Yazıcı'nın, Gourvennec'in oynattığı 4-4-2 sistemine uymadığı ve oyuncunun fiziksel açıdan kötü durumda olduğu vurgulandı.

TARAFTARLAR İSYANDA

Öte yandan Lille taraftarları da sosyal medyada Yusuf Yazıcı'yla ilgili acımasız yorumlar yaptı. Forma şansı bulamadığı için huzursuz olan Yusuf Yazıcı'nın kendisini sorgulaması gerektiği görüşünde birleşen taraftarlar, milli futbolcunun takımdan gönderilmesi gerektiğini savundu.

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