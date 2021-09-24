'Bizde çok sakat var' efsanesi adeta Beşiktaş'ı özetledi! Sosyal medya çalkalanıyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ta yaşanan peş peşe sakatlıklar can sıktı. Altay ve kritik Ajax maçı öncesi savunma, orta saha ve hücum hattı adeta kan ağlıyor. Takımın iskeletini oluşturan Vida, Welinton, Montero, Necip, Rosier, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi yok.

"BİZDE ÇOK SAKAT VAR"

Beşiktaş'taki önemli kayıplar, efsaneleşmiş bir videoyu da tekrar gündeme getirdi. Deplasman otobüsünde sohbet esnasında "Bizde çok sakat var" cümlesini defalarca kez sayıklayan futbolsever, sosyal medyada yeniden mizah konusu oldu. Bu cümle adeta Beşiktaş'ın durumunu özetledi.

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