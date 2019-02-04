Bitmeyen Tarabya Masalı: Hristo

1938 yılında bir aşk hikayesi ile kurulan ve 84 yıldır hizmetine devam eden Hristo balık restoranı, kalitesi ve yüksek hizmet standartlarıyla müşterilerini Boğaz'a bekliyor.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HEYECAN VE AŞK"

İstanbul, Tarabya'da yer alan Hristo restoranın firma sahibi Ogün Karğın, "2009 yılında bazı iş arkadaşlarıyla Beyoğlu'nda bir restoran ile yola çıktım. 2011 yılına geldiğimizde Hristo balık restoranını devraldım ve benim için yeni bir macera başladı. Büyük bir heyecan ve aşkla yaklaşık 8 yıldır da burayı işletiyoruz." dedi.

"1938'DEN BERİ HİZMET KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

Ogün Karğın "Mekanımıza ismini veren Hristo'nun farklı bir hikayesi var tabi. 1938 yılında Hristo, Katerina ile beraber bu mekanı hizmete sokuyor. Hristo, Katerina ile Şile'de tanışıyor ve aşık oluyor. Onun peşinden buraya Tarabya'ya geliyor. Ardından evleniyorlar ve bu mekanın temelleri atılıyor. Onlar burayı 45 yıl boyunca çalıştırmayı başarıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla Boğaz'ın en eski 2. mekanı biziz. 1938 yılından beri burada hizmet durmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"TECRÜBE BİZİM TERCİH NEDENİMİZ"

"İnsanlar sizi neden tercih etmeli?" sorusuna Karğın, 84 yıllık bir firma olduklarını, köklerinin ve lezzetlerinin çok eskiye dayandığını bu sayede oluşan tecrübenin müşteriyi daha iyi yansıdığını ifade etti ve bu nedenle insanların kendilerini tercih ettiği söyledi.

"KALİTE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Kalite bizim için çok önemli. Ürün alımlarını direk kendimiz yapıyoruz. Burada hizmetin aksamaması ve kalitenin düşmemesi için çok çaba sarf ediyoruz. Bizim mekanımız 3 katlı ve 250 kişiye burada hizmet sunabiliyoruz. Bize gelenler bizden memnun kalacaktır. Bizim kapılarımız tüm halkımıza açık ve herkesi mekanımıza bekliyoruz." diye sözlerini sonlandırdı.