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Bitlis Öz Güzeldere Spor: 2 - Diyarbakır Bismil 21 Spor: 0

Bitlis Öz Güzeldere Spor, konuk ettiği Diyarbakır Bismil 21 Spor'u 2-0 mağlup etti.

02.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:13
Bitlis Öz Güzeldere Spor: 2 - Diyarbakır Bismil 21 Spor: 0

Öz , konuk ettiği 21 'u 2-0 mağlup etti.


Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Öz Güzeldere , taraftarının da desteğiyle Bismil 21 'a karşı galip geldi. Güneşli bir havada oynanan müsabakayı Öz Güzeldere 10. dakikada Cumali ve 15. dakikada Muhammed Akif'in attığı gollerle 2-0 kazandı.


Maç boyunca etkili oynayan Bitlis Öz Güzeldere Spor, rakibine çok fazla fırsat vermedi.


Bismil Spor ise maçı dengeleme adına hamleler yapsa da rakibine boyun eğerek maçı kaybetti. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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