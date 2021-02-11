Bitexen nedir, nasıl giriş yapılır? Bitexen güvenilir midir? Bitexen para yatırma ve para çekme nasıl yapılır?

Son dönemlerde kripto para alım-satımlarının artması ile pek çok kripto para uygulamasının ne olduğu, nasıl giriş yapıldığı ve güvenilir olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bitexen nedir, nasıl giriş yapılır? Bitexen güvenilir midir? Bitexen para yatırma ve para çekme nasıl yapılır?

Kripto piyasasında işlem yapmak isteyen vatandaşlar için Bitexen mobil uygulaması ile ilgili detayları sizler için derledik.

BİTEXEN NEDİR?

Bitexen, Türkiye'de kurulu ve İTÜ ARI Teknokent teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren Bitexen Teknoloji A.Ş tarafından geliştirilmiş, bir online dijital varlık alım satım platformudur.

Bitexen, bankacılık, parite ve türev yatırım araçları alım satım platformları, ödeme sistemleri, bilgi güvenliği, finansal suistimallerin önlenmesi ve inovasyon konularında yıllarca çalışmış olan Türk mühendisler tarafından geliştirildi.

Bitexen'in web sitesinden alınan bilgiye göre, Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu'nda yüzden fazla dijital varlık listelenmektedir.

İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı Bitexen Teknoloji A.Ş. 5.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermaye ile hizmet vermektedir.

BİTEXEN GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Bitexen'e giriş yapmak için web adresi (https://www.bitexen.com/) üzerinden Bitexen tarafından istenen bilgileri girmeniz gerekli.

BİTEXEN HAKKINDA

İTÜ Arı merkezli bir fintech şirketi olan Bitexen 2018 yılında kuruldu. Aradan geçen bu iki sene içerisinde yüz binlerce kullanıcıya ulaşan Bitexen bu sayede yerli kripto para camiasının dev isimlerinden biri haline geldi.

BİTEXEN GÜVENİLİR Mİ?

Türkiye'deki kripto para kullanıcılarının Bitexen'e dair en çok merak ettikleri şeylerden biri Bitexen'in güvenilir olup olmadığıdır. Bunun başlıca sebeplerinden biri, Bitexen'in diğer bazı borsalara kıyasla çok daha fazla kullanıcı bilgisi istiyor oluşudur. Kemal Cenk Erdem Koin Bülten'le yaptığı yayın sırasında bu soruya da değindi ve bazı soru işaretlerini giderdi.

Erdem, Bitexen olarak kuruldukları günden beri kimlik bilgisi topladıklarını ve bunu aslında geleceği düşünerek yaptıklarını açıkladı. Erdem, Bitexen'in gerekli tüm KYC standartlarını uyguluyor olmasının sebebi olarak potansiyel regülasyonları gösterdi. Erdem Türkiye'deki kripto para sektörünün ilerleyen zamanlarda regüle edilmeye başlayacağına inandığını ve kullanıcılara ilişkin kimlik bilgilerinin bu yüzden toplandığını söyledi. Bitexen; kurulduğu zamandan beri izlediği bu katı politika sayesinde gelecekte herhangi bir yasal sorun yaşamamayı umut ediyor. Bu gibi politikaların benzerlerini global borsalarda da görmekteyiz.

Bu verilerin nasıl saklandığına ilişkin de bazı bilgiler veren Erdem, birkaç farklı güvenlik firmasıyla irtibat halinde olduklarını, bu firmalardan birinin uluslararası tanınırlığı olan, üst düzey bir isim olduğunu ve bu ismin yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

BİTEXEN İLETİŞİM BİLGİLERİ NEDİR?



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