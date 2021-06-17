Bitexen, kickboks galasına sponsor oldu
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Bitexen, kickboks galasına sponsor oldu

Bitexen, kickboks galasına sponsor oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bitexen Teknoloji, bu yıl 25'inci kez düzenlenecek olan Loca Fight Club Gala Gecesi'nin ana sponsoru olduğunu duyurdu.

Bitexen Teknoloji, bu yıl 25'inci kez düzenlenecek olan Loca Fight Club Gala Gecesi'nin ana sponsoru olduğunu duyurdu. 18 Haziran'da gerçekleşecek olan müsabakalar Türkiye saatiyle 21.00'de canlı olarak yayınlanacak.

Bitexen Teknoloji, bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Loca Fight Club Gecesi'nin ana sponsoru oldu. Bitexen, teknoloji iş birlikleri ile Türk sporuna değer katmayı hedeflediğini belirtti. Üç buçuk saat boyunca sürecek olan müsabakalar televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Dünya şampiyonlarının mücadele edeceği gala gecesinin bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşeceği kaydedildi.

"FARKLI ORGANİZASYON VE İŞ BİRLİKLERİ HEDEFLİYORUZ"

Spor ve finansal teknoloji arasındaki köprüyü oluşturarak, sektörünün sınırlarını genişlettiklerini ve katma değer yarattıklarını belirten Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, "Sektörümüzde ilklere imza atan bir FinTek şirketi olarak, ülkemizde gerçekleşecek böylesine prestijli bir organizasyonun ana sponsoru olmaktan mutluyuz. Bitexen, sporun her dalında yer almaya önem veriyor ve sektörümüzü tanıtmayı hedefliyor. Futbol, basketbol ve drift yarışları gibi birçok spor dalında hem sponsor olarak destek verdik hem de teknolojik iş birliklerine imza attık. Önümüzdeki süreçte sporseverlerle farklı organizasyonlar, iş birlikleri ve sponsorluklarla buluşmaya devam etmeyi hedefliyoruz.  Loca Fight Club sponsorluğumuz ile izleyicilere Kickboks şöleni yaşatacak gala gecesinde yer alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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