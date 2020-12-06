Bitcoin 19,000 dolar sınırında yatay

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, hafta ortasında yaklaşık yüzde 5.0'lik bir düzeltmeyle 19,000 doların altına indikten sonra gelen alımlarla yükseldiği bu düzeyde yatay hareket ediyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.44 düşüşle $19,015.34 dolara geriledi ve haftalık kazancı yüzde 4.98'e gelilerken, birimin toplam piyasa hacmi de 352.55 milyar dolara düştü.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 73 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasından dokuz birim düşünler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim de, 564.98 milyar dolara gerilerken, 24 saatlik işlem hacmi de 114 milyar dolara indi.Toplam 7,863 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,925 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.44 düşüşle $19,015.34 dolar,2.Ethereum yüzde 0.31 düşüşle 590.57 dolar,3.XRP yüzde 1.12 artışla 0.59 dolar,4.Tether yüzde 0.08 düşüşle 0.99 dolar,5.Litecoin yüzde 1.20 düşüşle 82.28 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 0.49 düşüşle 283.00 dolar,7.Chainlink yüzde 1.62 düşüşle 13.00 dolar,8.Cardano yüzde 1.56 düşüşle 0.15 dolar,9.Polkadot yüzde 1.18 düşüşle 5.07 dolar,10.Binance Coin yüzde 1.09 düşüşle 29.53 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dünya Genelinde Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "Dünya genelinde kripto para alım-satımı yapılabilmesi adına kripto para borsaları bulunmaktadır. Söz konusu borsalar içerisinde dünyada işlem gören kripto para birimleri yer almaktadır. "2020 yılı Ocak ayı itibarıyla bu borsalarda işlem gören kripto paraların piyasa değeri yaklaşık 202 milyar ABD Dolarıdır.16 Ancak tüm ülkelerde kripto paraları düzenleyen geçerli uluslararası yasaların olmayışı birçok problemin yaşanmasına potansiyel oluşturmaktadır."Kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artış pek çok ülkede bu alanda düzenleme yapma ihtiyacı doğurmuştur." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı