BIST100 yüzde 3.40 düştü, dolar 7.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,283 ve 1,316 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.40 düşüşle 1,283.58 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,283 ve 1,316 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.40 düşüşle 1,283.58 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.81, BIST Mali Endeks yüzde 3.42, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.47 eksideydi.

InvestAZ Yatırım'ın analizinde, son yılların en yüksek getirisini sağlayan bu yılın Kasım ayında son günün "sert satıcılı" geçtiğine işaret edilerek, "Borsalardaki sert düşüş günün başlangıcından itibaren sırayla devam ederken dolar ve euro paritelerinin günü önce yatay sonra düşüşle geçirmesi dikkat çekti" denildi.

Piyasalarda bugün yaşanan sert satış dalgasının ABD veya Avrupa kaynaklı bir sert satış olmadığı da vurgulanan analizde, "Kasım ayının son günü gelişmekte olan ülkelerde sert sayılabilecek satışla geçerken MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yüzde 1.75 düştü. Türkiye borsaları kendi segmentindeki ülkeler arasında negatif ayrışmış oldu. Yurt dışı piyasalarda dikkat çeken fiyatlamaların başında 1.20'nin sınırına gelen euro/dolar paritesi ve 1.3350'yi geçen sterlin paritesi vardı. Dolar endeksi DXY son 2.5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu" diye eklendi.Aralık ayının ilk gününden itibaren, İstanbul Ticaret Odası'nın perakende ve toptan fiyat gelişmeleri, İstanbul Sanayi Odası'nın imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI), Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri izlenecek. Ayrıca Cuma günü piyasaların kapanışınan sonra Moody's'in Türkiye not güncellemesi bekleniyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7420 lira ve en yüksek 7.8635 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,euro en düşük 9.2817 lira ve en yüksek 9.4206 lirayı gördükten sonra, 9.37 – 9.38 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3187 lira ve en yüksek 10.4963 lirayı gördükten sonra 10.45 – 10.46 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19597 - 1.19996 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19962 düzeyindeydi.Bankaların yurtdışı yerleşik finans kuruluşlarıyla yaptıkları bazı TL işlemlerin özkaynaklara oranında sınır "yüzde 0.5"ten "yüzde 2.5"e genişletildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta yapılan düzenleme ile bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0.5'i ile sınırlandırıldığı anımsatıldı ve şöyle denildi: "Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27 Kasım tarihli ve 9273 sayılı kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, yüzde 0.5 yerine, yüzde 2.5 olarak yeniden belirlenmesine ve bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkanının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı