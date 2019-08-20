BİST100 güne yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 5.67 lirada

20.08.2019 10:01

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Pazartesi gününü 95 bin 286 düzeyinde tamamladıktan sonra Salı gününe yüzde 0.18 artışla 95 bin 461 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.16 düşüşle 130 bin 890 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.98 ve yüzde 15.59 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6400 lira ve en yüksek 5.6770 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında,

euro en düşük 6.2558 lira ve en yüksek 6.2920 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8424 lira ve en yüksek 6.8787 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Zorunlu karşılık kararı sonrası negatif ayrışma…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dünya borsalarında tepki alışları devam ediyor. Huawei şirketine tanınan istisnanın 90 gün daha uzatılmasını Çin ile ticaret savaşında ateşkes sinyali olarak gören piyasalarda iyimser bir hava görülüyor. Çin'in kredi faizlerini düşürme sinyali ve Almanya'nın işler kötüye giderse mali genişlemeye gideceği ümidi iyimser havayı destekliyor.

"Türkiye uzun bir aradan sonra dünyadan negatif ayrışıyor. Zorunlu karşılık politikasını kredi büyüme oranı ile ilişkilendiren karar sonrasında Türkiye varlıklarında sert satışlar görülüyor. MSCI Türkiye yüzde 2.3 kayıpla Arjantin'den sonra en çok düşen gelişmekte olan borsa konumunda. Türk lirasında, CDS ve tahvil piyasalarında da negatif bir hava hakim."

Kaynak: DHA