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Borsa İstanbul, Ekonomi

BIST100'de düşüş yüzde 5'i buldu, dolar 6.24 lirayı aştı

Güne yüzde 2.49 düşüşle 98 bin 448 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde yüzde 5.02'lik düşüşü gördü.

12.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:10
BIST100'de düşüş yüzde 5'i buldu, dolar 6.24 lirayı aştı

Güne yüzde 2.49 düşüşle 98 bin 448 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde yüzde 5.02'lik düşüşü gördü.

BIST100, gün içi en düşük 96 bin 105 puanı ve en yüksek 99 bin 27 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 4.40 düşüşle 96 bin 524 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi de, güne 134 bin 617 ile başladıktan sonra, gün içi en düşük 129 bin 832 puanı ve en yüksek 134 bin 991 puanı gördükten sonra yüzde 6.21 düşüşle 129 bin 832 puanda.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.90 artarak 12.05 düzeyine yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 11.09 düzeyinde.Gün ortası işlemlerde:                                                                           dolar en düşük 6.2064 lira ve en yüksek 6.2435 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.24 lira aralığında,euro en düşük 6.9909 lira ve en yüksek 7.0610 lirayı gördükten sonra, 7.03 – 7.04 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9561 lira ve en yüksek 8.0006 lirayı gördükten sonra 7.97– 7.98 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

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