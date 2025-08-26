Bissouma Galatasaray'a geliyor mu?

Transfer sürecinde iki kulüp arasında pazarlıklar yoğun şekilde sürüyor. Tottenham'ın yaklaşık 15 milyon euro bonservis beklentisine karşılık, Galatasaray satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündeme getirdi. Peki, Bissouma gerçekten Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişmeler…

BİSSOUMA GALATASARAY'A YAKIN MI?

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Yves Bissouma transferinde artık kritik aşamaya geldi. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla daha önce prensip anlaşmasına varmış ve şimdi Tottenham cephesiyle yapılan son görüşmelere odaklanmış durumda.

OKAN BURUK'UN ORTA SAHA PLANLARI

Teknik direktör Okan Buruk'un, kadrosuna mücadele gücü yüksek ve lider özellikli bir orta saha eklemek istediği biliniyor. Bissouma'nın fiziksel gücü, ikili mücadelelerdeki etkinliği ve top kapma konusundaki becerisiyle Galatasaray'a önemli katkı sağlaması bekleniyor.

TRANSFERİN MALİ BOYUTU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray bu transfer için 25 milyon euroyu gözden çıkardı. Oyuncu ise Şampiyonlar Ligi hedefi olan Galatasaray'a sıcak bakıyor.

GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMA

Fransız gazeteci Fabrice Hawkins'in iddiasına göre, Tottenham ve Galatasaray arasında yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

28 yaşındaki Malili futbolcunun Tottenham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.