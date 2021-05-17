Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,816 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Mart ayındaki 2 bin 716 liradan, Nisan ayında 2,816 liraya yükseldi.

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Mart ayındaki 2 bin 716 liradan, Nisan ayında 2,816 liraya yükseldi.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklı olduğunun altı çizilen Bisam açıklamasına göre, yetis¸kin bir erkegˆin sagˆlıklı bir bic¸imde beslenmesi ic¸in tu¨ketmesi gereken gıdaların aylık kars¸ılıgˆı 758 lira, yetis¸kin bir kadın ic¸in 733 lira, 15-18 yas¸ bir genc¸ ic¸in 800 lira, 4-6 yas¸ arası bir c¸ocuk ic¸in 524 lira olarak hesaplandı.

Bisam'ın raporunda, "Bu tutar so¨z konusu ailenin sadece gıda harcamaları ic¸in yapması gereken zorunlu tutardır. Egˆitim, sagˆlık, barınma, egˆlence, ısınma, ulas¸ım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 739 liraya ulas¸ıyor" denildi ve eklendi: "Gu¨nlu¨k harcamalarda Nisan'da en yu¨ksek maliyet grubunu 31.75 lira ile su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri olus¸turdu. Et, tavuk ve balık grubu ic¸in yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 17.98 liraydı. Sebze ve meyve ic¸in yapılması gereken harcama miktarı 17.74 lira, ekmek ic¸in yapılması gereken harcama tutarı gu¨nlu¨k 5.91 liraydı. Katı yagˆ ve sıvı yagˆ ise 6.71 lira, yumurta ic¸in 1.38, s¸eker, bal, rec¸el ve pekmez ic¸in ise 4,32 lira harcanması gerekiyordu."Her bir aile bireyinin sagˆlıklı beslenmesi ic¸in gereksinim duydugˆu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarının da farklı olduğunun altı çizilen raporda, şöyle denildi: "Örnegˆin tu¨ketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek ac¸ısından anlamlı du¨zeyde farklıdır. Su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri tu¨ketiminde 15-18 yas¸ arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetis¸kin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yas¸ grubu ic¸in daha o¨nemlidir. "Gu¨nlu¨k 93.85 liralık harcama ic¸inde en maliyetli tu¨ketim 8.86 lira ile 15-18 yas¸ arası bir gencin tu¨ketmesi gereken su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri miktarıdır. 4-6 yas¸ arası bir c¸ocugˆun tu¨ketmesi gereken yumurta miktarı yetis¸kinlerden fazladır." (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı