Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim'le çalışmak istediği için Galatasaray'ı tercih etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim'le çalışmak istediği için Galatasaray'ı tercih etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferinin ardından Göztepe'de forma giyen Halil Akbunar'ı bitirmek için harekete geçti. Fatih Terim'le çalışmak isteyen milli futbolcu bu sebeple diğer takımlardan gelen teklifleri reddetti. Görüşmelerin sonuçlanmasının ardından resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transferlerini Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine katarak yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Halil Akbunar'ı da transfer etmek için harekete geçti.

YÖNETİME AYRILIK İSTEĞİNİ BİLDİRDİ

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Göztepe'den bonservisini almaya çalıştığı Halil Akbunar, Florya'nın yolunu tutmak için artık resmi imzaların atılmasını bekliyor. EURO 2020 kadrosunda yer alamadığı için büyük üzüntü yaşayan ve geçen sezonki performansının da üzerine çıkabilmek adına özel hazırlıklar yapan Halil, diğer takımlardan da teklifler aldı. Fakat deneyimli isim, Galatasaray'da Fatih hocayla çalışmak istemesinden dolayı Galatasaray'ın teklifine daha sıcak yaklaştı. Göztepe ile 1 yıllık kontratı kalan Halil, yönetime de ayrılık isteğini bildirdi. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro.

Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim'le çalışmak istediği için Galatasaray'ı tercih etti
Adana Demirspor, Younes Belhanda'yla 3 yıllık anlaşma sağladı
Adana Demirspor, Younes Belhanda'yla 3 yıllık anlaşma sağladı
Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı
Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Lütfü Türkkan Süleyman Soylu
Magazin Alişan Hande Erçel Kerem Kamışlı Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim'le çalışmak istediği için Galatasaray'ı tercih etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 23:49:17. #1.16#

title