Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim'le çalışmak istediği için Galatasaray'ı tercih etti
Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferinin ardından Göztepe'de forma giyen Halil Akbunar'ı bitirmek için harekete geçti. Fatih Terim'le çalışmak isteyen milli futbolcu bu sebeple diğer takımlardan gelen teklifleri reddetti. Görüşmelerin sonuçlanmasının ardından resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transferlerini Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine katarak yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Halil Akbunar'ı da transfer etmek için harekete geçti.
YÖNETİME AYRILIK İSTEĞİNİ BİLDİRDİ
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Göztepe'den bonservisini almaya çalıştığı Halil Akbunar, Florya'nın yolunu tutmak için artık resmi imzaların atılmasını bekliyor. EURO 2020 kadrosunda yer alamadığı için büyük üzüntü yaşayan ve geçen sezonki performansının da üzerine çıkabilmek adına özel hazırlıklar yapan Halil, diğer takımlardan da teklifler aldı. Fakat deneyimli isim, Galatasaray'da Fatih hocayla çalışmak istemesinden dolayı Galatasaray'ın teklifine daha sıcak yaklaştı. Göztepe ile 1 yıllık kontratı kalan Halil, yönetime de ayrılık isteğini bildirdi. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro.