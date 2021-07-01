Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim'le çalışmak istediği için Galatasaray'ı tercih etti

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferinin ardından Göztepe'de forma giyen Halil Akbunar'ı bitirmek için harekete geçti. Fatih Terim'le çalışmak isteyen milli futbolcu bu sebeple diğer takımlardan gelen teklifleri reddetti. Görüşmelerin sonuçlanmasının ardından resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.