Ligden Büyük İhtimalle Düşecek Bucaspor'da Futbolcular, Maçtan Sonra Ağladı
2010-2011 sezonunda Süper Ligde mücadele eden Bucaspor, Kastamonuspor 1966 ile oynadığı maçta galibiyeti kaçırarak ligde kalma umutlarını yitirdi, futbolcular ağladı.
2010-2011 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden Bucaspor, Kastamonuspor 1966 ile dün oynadığı sezonun son deplasman maçında galibiyeti kaçırıp ligde kalma umutlarını büyük ölçüde yitirdi. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Bucaspor'un bazı oyuncuları karşılaşma sonunda üzüntülerine hakim olamayarak gözyaşı döktü.
MAÇTAN 1 PUAN ALDILAR
İlyas Çakmak'ın 6 ve 23'üncü dakikada attığı gollerle maçta öne geçmesine rağmen 30'uncu dakikada Seydi Kayasoy ve 55'nci dakikada Youssef Yeşilmen'in penaltı golüne engel olamayan Bucaspor karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
FUTBOLCULAR AĞLADI
İzmir ekibinin genç oyuncuları maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Bazı oyuncular ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Bucaspor'un ligde kalmasını son hafta Etimesgut Belediyespor, Bodrumspor ve Tuzlaspor takımlarının yapacakları karşılaşmaların sonuçları etkileyecek.
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hatayspor :) ! bu sene şampiyonuz ALLAHIN izniyleşampiyonluk yakın künfeleri yapın :) !!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ya bırakın Allah aşkına zamanında iyi oynasaydınız bu hale gelmezdiniz boşuna ağlamayın. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bİ DE BU MODA VAR SON MAÇA KADAR APTAL SAPTAL OYNA SON MAÇ AĞLA HADİ ORDAN SENDE ŞOV YAPMAYINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KOCA KLUBU BATIRDINIZ. NE BELEDİYE DE HAYIR VAR NE KLÜP BASKANINDA. YAZIKLAR OLSUNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BETER OLUN CEHENNEME KADAR YOLUNUZ VAR 300TL MAÇ BİLETİMİ OLURCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır