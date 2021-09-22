Bir türlü dönemiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber - Haberler Spor
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Bir türlü dönemiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber

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Sarı-Lacivertliler'de sakatlık kabusu son bulmuyor. İrfan Can Kahveci'ye yapılan son tetkiklerin ardından en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı. İrfan Can, kondisyon olarak hazır olma süreciyle birlikte en az 7-8 haftayı bulacak, yani 6 ya da 7 karşılaşmayı kaçıracak.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı bulunan Serdar Dursun haftalar sonra takıma katılırken İrfan Can Kahveci'den gelen kötü haber teknik heyeti üzdü.

Bir türlü dönemiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Sözcü'nün haberine göre; İrfan Can'a yapılan son tetkiklerin ardından kötü haber geldi. İrfan Can, 1 ay daha sahalardan uzak kalacak.

Bir süre Sırbistan'da özel bir tedavi uygulanan İrfan Can Kahveci'nin Samandıra'da yapılan tetkiklerinde ez az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı.

KONDİSYON SÜRECİYLE UZAYACAK

İrfan Can'ın tedavisinin ardından tekrar kondisyon yükleme süreci olarak. Maç ritmini ve temposunu yakalaması 7-8 haftaları, yani en az 6-7 karşılaşmayı bulacak.

Bir türlü dönemiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber
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Haber: Bir türlü dönemiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber - Haberler Spor
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