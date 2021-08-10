Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı

Barcelona'nın Kayserispor'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Deneyimli gazeteci Barış Yurduseven, Barcelona'nın Emre'yi kadrosuna kattığı haberini paylaştı.

Yusuf Demir'den sonra bir Türk daha Barcelona'da! TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Katalan devi ve Emre Demir, prensipte anlaşmaya vardı. 17 yaşındaki futbolcu merkez orta saha ve on numarada oynayabiliyor.

"İŞ DETAYLARA KALDI"

Barış Yurduseven yaptığı paylaşımda, "Barcelona'ya ikinci Türk ikinci Demir... Kayserisporlu Emre Demir Barcelona yolunda. Prensipte anlaşma tamam, iş detaylara kaldı" bilgisini verdi.