Bir garip olay! Beşiktaş'ın yeni transferi resmen Rizespor'da - Haberler Spor
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Bir garip olay! Beşiktaş'ın yeni transferi resmen Rizespor'da

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar Gedson'un sevincini yaşarken ilginç bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcu, 6 aylığına Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Siyah-Beyazlılar'da Gedson Fernandes'i kadroya katmanın mutluluğu yaşanırken aynı duyguları Çaykur Rizespor da yaşadı.

Bir garip olay! Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes resmen Rizespor'da

"GEDSOON" MESAJI

Beşiktaş Gedson'un KAP bildirimini yapmadan önce "GedSoon" notu ile taraftarlara seslendi. Ardından KAP bildirimi geldi. Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Bu bedel 5 yıla yayıldı. Portekizli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bir garip olay! Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes resmen Rizespor'da

RİZESPOR'DA KİRALIK

Portekizli futbolcu 6 aylığına Rizespor'a kiralandı. Karadeniz ekibinin yöneticileri Gedson'u özel uçakla getirdi. Yıldız futbolcu ile Rize çayı paylaşımı yapıldı.

Haberler.com - Spor

Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor, Haber

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