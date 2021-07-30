Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük, Al-Duhail ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü stoper Medhi Benatia'yı kadrosuna kattı. Marsilya, Juventus, Bayern Münih, Roma gibi takımlarda düzenli olarak forma giyen Benatia, artık Karagümrük'ün başarısı için ter dökecek.

Geçen sezon Süper Lig'de yaptığı transferler ve ortaya koyduğu futbolla dikkat çeken Fatih Karagümrük, bu sezona da fırtına gibi giriyor. Nijeryalı hücumcu Ahmed Musa'ya imza attıran İstanbul ekibi, kariyerinde Marsilya, Bayern, Juventus, Roma gibi takımlarda top koşturan Medhi Benatia'yı da renklerine bağladı.

Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Fatih Karagümrük, Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı

2 YILLIK ANLAŞMA

Medhi Benatia, Karagümrük'le iki yıllık anlaşma yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun eski performansını gösterip gösteremeyeceği merak konusu oldu.

Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı
Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Diana Spencer Oğulcan Engin Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:47:36. #1.14#

title