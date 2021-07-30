Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı

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Fatih Karagümrük, Al-Duhail ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü stoper Medhi Benatia'yı kadrosuna kattı. Marsilya, Juventus, Bayern Münih, Roma gibi takımlarda düzenli olarak forma giyen Benatia, artık Karagümrük'ün başarısı için ter dökecek.

Geçen sezon Süper Lig'de yaptığı transferler ve ortaya koyduğu futbolla dikkat çeken Fatih Karagümrük, bu sezona da fırtına gibi giriyor. Nijeryalı hücumcu Ahmed Musa'ya imza attıran İstanbul ekibi, kariyerinde Marsilya, Bayern, Juventus, Roma gibi takımlarda top koşturan Medhi Benatia'yı da renklerine bağladı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Medhi Benatia, Karagümrük'le iki yıllık anlaşma yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun eski performansını gösterip gösteremeyeceği merak konusu oldu.