Bir dönem tribünlerden desteklediği takımını şimdi başkan olarak yaşatmaya çalışıyor - Haberler Spor
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Bir dönem tribünlerden desteklediği takımını şimdi başkan olarak yaşatmaya çalışıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bir dönem tribünlerden desteklediği takımını şimdi başkan olarak yaşatmaya çalışıyor

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, taraftar grubu başkanlığı dahil 24 yıl tribünlerden desteklediği takımının 3. Lig'de kulüp başkanı başkanı oldu.

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, taraftar grubu başkanlığı dahil 24 yıl tribünlerden desteklediği takımının 3. Lig'de kulüp başkanı başkanı oldu. Takımdaki oyuncularla ağabey-kardeş ilişkisi bulunan Çayır, Elazığspor'u eski günlerine kavuşturmak için var gücüyle çalışıyor.

Bir dönem Elazığspor'un taraftar grubu olan Gençlik 23'ün başkanlığını yapan Çayır, yaklaşık 24 yıldır tribünlerden desteklediği Elazığspor'un 3. Lig'e düşmesi sonrası kulüp başkanlığına seçildi. Serkan Çayır (41), başkanlık koltuğunda sevdası olarak nitelendirdiği takımının yaşaması için mücadele vermeye başladı. Transfer tahtasını açamadığı için altyapıdan yaptığı transferlerle yoluna devam eden takımın tüm antrenmanlarını takip eden ve futbolcularla ağabey-kardeş ilişkisi olan Çayır, Elazığspor'un eski günlerine bir gün döneceğine inanıyor.

"Hep beraber takımımızı ait olduğu yerlere getireceğiz"

1997 yılında Elazığspor tribünleriyle tanıştığını ifade eden Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "O gün bugün hemen hemen 25 yıla yaklaştı. Başkan olmak hem güzel bir duygu hem de zor bir iş. İnşallah üstesinden geleceğiz. Gecemizi gündüzümüze kattık, transfer tahtasını açabilmek için ama olmadı. İnşallah ocak ayında açacağız. Transferlerimizi yapıp takımımızı ait olduğu liglere çıkarmaya çalışacağız. Bu tabi benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Ben Elazığsporluyum diyen herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Hep beraber takımımızı ait olduğu yerlere getireceğiz. Futbolcularla diyaloğumuz çok iyi. Hepsi benim kardeşim gibi. Hepsini de çok seviyorum. Aslan gibiler, üstesinden kalkacağız inşallah bu sıkıntıların da. Hepsi benim kardeşim gibi, ümitliyim ben. Gelecek bizim adımıza güzel olacak. Allah canımıza sağlık verdikçe uğraşacağız" dedi.

TFF 3. Lig'e kötü bir başlangıç yapan bordo-beyazlı ekip, ilk iki maçında puanla tanışamazken 3. hafta maçında Artvin Hopaspor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Bir dönem tribünlerden desteklediği takımını şimdi başkan olarak yaşatmaya çalışıyor

Bir dönem tribünlerden desteklediği takımını şimdi başkan olarak yaşatmaya çalışıyor

Bir dönem tribünlerden desteklediği takımını şimdi başkan olarak yaşatmaya çalışıyor

Bir dönem tribünlerden desteklediği takımını şimdi başkan olarak yaşatmaya çalışıyor

Bir dönem tribünlerden desteklediği takımını şimdi başkan olarak yaşatmaya çalışıyor

Bir dönem tribünlerden desteklediği takımını şimdi başkan olarak yaşatmaya çalışıyor

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Haber: Bir dönem tribünlerden desteklediği takımını şimdi başkan olarak yaşatmaya çalışıyor - Haberler Spor
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