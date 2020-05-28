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ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı

Koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulunan ABD'li devler arasına Neiman Marcus, JCPenney, J.Crew'den sonra indirimli ürün perakendecisi Tuesday Morning de katıldı. Şirket yeniden yapılanma planı çerçevesinde 100 milyon dolarlık borçlu finansmanı sağlandığını ve 687 mağazasından 230'unu kapatacağını açıkladı.

28.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:30

Koronavirüs nedeniyle ABD'de iflas erteleme başvuruları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak indirimli ürün perakendecisi Tuesday Morning, Dallas'taki ABD İflas Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, şirketten yapılan açıklamada, bu yaz 687 mağazanın 230'unun kapatılacağı belirtildi. Mahkemeye yapılan başvuruda, ilk etapta düşük performans sergileyen ve birbirine çok yakın olan 132 mağazanın kepenklerini indireceği kaydedildi.

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMADI"

Tuesday Morning, yeniden yapılanma çerçevesinde 100 milyon dolarlık borçlu finansmanı sağladı. Ayrıca 25 milyon dolarlık ek finansman için de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Şirket, yapılan bu hamlelerle birlikte karlılığın ve kredibilitenin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı. CEO Steve Becker, "Koronavirüs salgını nedeniyle mağazalarımızın beklenmedik bir şekilde uzun süreli kapalı kalması, işimiz üzerinde ciddi etkiler yarattı. Mağazalarımızı iki ay boyunca açamayınca, iflas erteleme başvurusu dışında bir seçeneğimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

Bir dev daha koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyor! İflas erteleme başvurusu yaptı

24 NİSAN'DAN İTİBAREN YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte Tuesday Morning'in mağazalarının beşte dördü 24 Nisan'dan itibaren kademeli olarak yeniden işe başladı. 7300'den fazla çalışan yeniden işbaşı yaptı. Bu süreçteki satışların, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 yükseldiği açıklandı.

ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı

Ekonomi Manşet

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