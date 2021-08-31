Bir bomba da Kartal'dan! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde sona geldi

Gedson Fernandes'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın da istediği Portekizli orta saha, Siyah-Beyazlılar'a çok yakın. Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı. Gedson da Devler Ligi faktöründen dolayı Beşiktaş'a çok sıcak bakıyor.