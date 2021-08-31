Bir bomba da Kartal'dan! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde sona geldi
Gedson Fernandes'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın da istediği Portekizli orta saha, Siyah-Beyazlılar'a çok yakın. Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı. Gedson da Devler Ligi faktöründen dolayı Beşiktaş'a çok sıcak bakıyor.
Bugün transferin hareketli takımı Fenerbahçe, ezeli rakip Beşiktaş'ın gölgesinde kalabilir. Siyah-Beyazlılar, transferin bitmesine sayılı zaman kala Gedson'da büyük yol katetti. Beşiktaş ve Benfica, şartlarda büyük ölçüde anlaştı.
OYUNCU DA SICAK
Geçen sezon Galatasaray'da top koşturan Gedson, Devler Ligi vitrininden dolayı Kara Kartal'a çok sıcak bakıyor. Sürecin başından beri Benfica, futbolcunun Beşiktaş'a gitmesinden yana.
KİRALAMA VE OPSİYON
Gelecek sezon Benfica'daki sözleşmesi bitecek Gedson'un bu sezon Beşiktaş'a kiralık geleceği aktarıldı. Sezon sonunda kriterlerin karşılanması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek. Opsiyon zorunlu değil.