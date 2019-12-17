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Bir Arsenal Efsanesi: Patrick Vieira

1996-2005 yılları arasında Arsenal forması giyen Patrick Vieira, Arsene Wenger yönetiminde İngiltere Premier Ligi'ne damga vuran takımın dinamosuydu. Defansif orta saha pozisyonunun en iyi örneklerinden biri olan Vieira, savaşçı ruhunu takıma aşılayan isimlerden biriydi. İçinde namağlup şampiyonluk da bulunduran altı kupayı Arsenal kariyerine sığdıran Vieira, bir kaptandan daha fazlasıydı.

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16

1996-2005 yılları arasında forması giyen , yönetiminde İngiltere Premier Ligi'ne damga vuran takımın dinamosuydu. Defansif orta saha pozisyonunun en iyi örneklerinden biri olan Vieira, savaşçı ruhunu takıma aşılayan isimlerden biriydi. İçinde namağlup şampiyonluk da bulunduran altı kupayı Arsenal kariyerine sığdıran Vieira, bir kaptandan daha fazlasıydı.

Kaynak: Dugout

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