3600 ek gösterge, Gelecek Partisi'nin gündeminde! "Polise hakkını ver" etiketiyle özel video paylaştılar
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3600 ek gösterge, Gelecek Partisi'nin gündeminde! "Polise hakkını ver" etiketiyle özel video paylaştılar

Haberler.com / Serap Ilgın - Haberler | Güncel

Polis, hemşire, öğretmen, din görevlisi ve idarecilere verilen ek göstergenin artırılması yönündeki talepler, gündemdeki yerini koruyor. Bu kez Gelecek Partisi, polislere 3600 ek gösterge konusuna bir video ile dikkat çekti.

Polis, hemşire, öğretmen, din görevlisi ve idarecilere verilmesi planlanan 3600 ek gösterge ile ilgili daha önce AK Parti kanadından pozitif açıklamalar gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ek göstergenin verilmesini 2018 yılında müjdelemiş; ancak uygulama hayata geçmemişti.

Söz konusu meslek grupları çalışanlarının emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşlarının artmasını kapsayan uygulamayı bu kez Gelecek Partisi gündeme getirdi.

"POLİSE HAKKINI VER" MESAJI

Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de dikkat çektiği konu ile ilgili Gelecek Partisi'nin resmi Twitter hesabından bir video paylaşıldı. Gelecek Partisi, "Polise hakkını ver" etiketi altında paylaştığı videoda 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesi için talepte bulundu. Konu ile ilgili atılacak adımlar merak konusu olmaya devam ediyor.

3600 ek gösterge, Gelecek Partisi'nin gündeminde! 'Polise hakkını ver' etiketiyle özel video paylaştılar
3600 ek gösterge, Gelecek Partisi'nin gündeminde! 'Polise hakkını ver' etiketiyle özel video paylaştılar
Serap Ilgın
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