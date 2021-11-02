ANKARA (AA) - Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Engin Tuncer seçildi.

Binicilik Federasyonunun Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yapıldı. Genel kurulda bütçe ve denetim kurulu raporunun ibra edilmesinin ardından seçime geçildi.

Seçimde başkanlık için Hasan Engin Tuncer ile Ülkan Delikan yarıştı.

Genel kurulda oy kullanan 204 delegenin 105'inin oyunu alan Hasan Engin Tuncer federasyonun yeni başkanı oldu. Ülkan Delikan ise 98 oyda kaldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

Hasan Engin Tuncer'in yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Ali Erdal Başeğmez, Aydın Soysal, Burak Gürman, Nazlı Didem Karabatur, Güven Şahinler, Hande Varhan Musaoğlu, Hasan Gökhun Çilingir, Janbi Ceylan, Mahmut Cüneyt Göz, Mihrimah Nil Ayan, Ozan Kaynarca, Sertaç Sevinç, Ayşe Ümit Afyoneri, Ziya Demir."

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