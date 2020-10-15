Bingöl'de 700 kişiye istihdam sağlayacak "Tekstilpark" projesi imzalandı

Bingöl'de 700 kişiye istihdam sağlayacacağı belirtilen ve önümüzdeki yıl tamamlanması hedeflenen "Tekstilpark" projesinin imzaları atıldı.

Bingöl'de 700 kişiye istihdam sağlayacacağı belirtilen ve önümüzdeki yıl tamamlanması hedeflenen "Tekstilpark" projesinin imzaları atıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanan ve Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi, Belediye ile Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ortaklığında hayata geçirilecek "Bingöl Tekstilpark" projesi sözleşme imza töreni valilikte gerçekleştirildi. İmza törenine Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili M. Sait Kolak, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ve FKA Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen katılarak imzalar atıldı. 2 bin 700 metre kare kapalı alana sahip 3 adet atölyeden oluşan projenin 2021 yılı içinde tamamlanarak 700 kişiye istihdam sağlamasının hedeflediği belirtildi.

Proje hakkında bilgi veren Vali Kadir Ekinci, FKA'nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenen "Bingöl Tekstilpark" projesi ile emek yoğun sektörlerin başında gelen tekstil, konfeksiyon sektöründe Bingöl'de yapılan yatırım sayısının artmasıyla 2018 yılı sonunda 600 civarında olan istihdam sayısının 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla 2 bin 500'e ve firma sayısının 17'ye ulaştığını söyledi.

Sektör yatırımlarının devamlılığının sağlanabilmesi için altyapısı hazırlanmış, uygun fiyat ve şartlarda kiralanabilir modern üretim atölyelerinin oluşturulmasının yeni yatırımcıların çekilmesi noktasında son derece önemli olduğuna dikkat çeken Vali Ekinci, kentin bu sayede daha cazip hale geleceğini kaydetti.

Vali Ekinci, tekstil sektörüne yeni bir ivme kazandıracak bu projenin tek vardiyada 700 kişiye istihdam sağlayacağını ve 2021 yılında tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan projenin toplam bütçesinin 8.6 Milyon TL olduğunu dile getiren FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise projenin yüzde 75'inin FKA tarafından, yüzde 25'inin ise Bingöl İl Özel İdaresi tarafından karşılanacağını ifade etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı