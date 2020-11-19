Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor
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Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor

19.11.2020 08:06 | Son Güncelleme: 19.11.2020 08:27
Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor

Hatay'da doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyveleri, 2 gün boyunca kaynatılarak binbir zahmetle defne yağına dönüşüyor. 10 kilo defne tohumundan bir litre yağ çıkıyor, kilosu ise kalitesine göre 70 - 100 TL arasında değişiyor.

Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde dağlık arazilerde yetişen defne ağaçlarının meyveleri çırpma veya elle toplanarak kazanlarda kaynatılıyor. Sabun yapımının yanı sıra, kozmetik ürünlerin üretiminde de kullanılan defne yağı, binbir emek verilerek elde ediliyor. Defne ilçesine bağlı Samankaya Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle defne yağı çıkaran Nahya ve Atra Güzelyurt kardeşler, yağın hazır hale gelmesi için iki gün boyunca emek harcıyor.

Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor

"2 GÜN KAYNATIYORUZ"

Defne yağının çok değerli olduğunu ve her zaman pazar sıkıntısı çekmeden alıcı bulduğunu dile getiren Nahya Güzelyurt, "Bu yağı elde etmek çok zahmetli ve uzun bir süreç ama sonunda elde edilen yağ çok kıymetli ve çok doğal. Defne ağaçlarından topladığımız defne tohumlarını ayıklıyoruz. Sonra kazana koyup yaklaşık 2 gün süren bir kaynatma işleminden geçiriyoruz. Kazandan boşalttıktan sonra leğenlerin içine koyup eziyoruz ve çıkan yağı süzgeçten geçirip tekrar 2 saat boyunca kaynatıp, üste çıkan yağı alıyoruz" dedi. Defne yağının Hatay yöresine ait bir yağ olduğunu ifade eden Güzelyurt, sağlık açısından faydalarının çok olduğunu belirtti.

Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor

HER DERDE DEVA

Bu yağın ilaç sanayisinde de kullanıldığını belirten Güzelyurt, şöyle konuştu: "Bu yağ, eklem ağrılarına iyi geliyor, cildi yeniliyor. Saç dökülmesine karşı bu yağdan defne sabunu yapıyoruz. Saçların dökülmesini önlüyor, saçları besliyor. Defne yağı bu faydaları sayesinde Türkiye'nin her yerinde tanınıyor. Defne yağını alıp, defne sabununu alıp bana olumlu geri dönüş yapan çok insan var. Bazı kişiler defne yaprağını da satıyor, baharat olarak kullanılıyor. Defne yağı yapımında kullandığımız defne tohumunu süzdükten ve temizledikten sonra doğal havada kurutarak kışın yakacak olarak da kullanıyoruz. Yandıktan sonra da eve güzel bir koku saçıyor. Defne ağacının yaprağından tohumuna kadar kullanıyoruz."

Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor

KİLOSU 70 - 100 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

10 kilo defne tohumundan ancak bir litre yağ çıktığını söyleyen Güzelyurt, kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yağı sattıklarını, fiyatının ise kalitesine göre litresinin 70 ila 100 TL arasında değiştiğini dile getirdi.

Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor
Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor
Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor
Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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