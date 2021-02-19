Binance neden çalışmıyor? Binance çöktü mü? Binance 19 Şubat 2021?

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance'ye gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki Binance çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte resmi açıklama. Binance çöktü mü? Binance 19 Şubat 2021? Binance neden çalışmıyor? Binance nedir?

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance'ye gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki Binance çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte resmi açıklama. Binance çöktü mü 19 Şubat? Binance nedir? İşte detaylar haberimizde…

BİNANCE NEDEN ÇALIŞMIYOR? BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Kripto borsalarının yoğun ticaret saatlerinde yoğun ticaret trafiğini idare edememesi, açık piyasa pozisyonlarına sahip tüccarlar için ağır kayıplara yol açtı. Yüksek kaldıraç pozisyonuna sahip birçok tüccar, pozisyonlarını zamanında kapatamadıkları için tasfiye edildi.

Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte bazı Binance kullanıcılarının Binance ile ilgili konuşmaları...

Kullanıcı yorumları





Binance'in saat 15:51'de yayınladığı duyuruya göre kullanıcılar, Ethereum veya Ethereum tabanlı tokenlar ile kısa süreliğine para çekme işlemi gerçekleştiremeyecek. Cüzdanlarda tutulan paralarda herhangi bir sorun olmadığı belirtilirken, yaşanan sorun nedeniyle "özür dilendi".

Kullanıcılardan tepki geldi

Binance'in açıklamasına göre para çekme işlemlerine Ethereum ağında yaşanan yoğunluk nedeniyle ara verildi. Ethereum ağının normal seyrinde işlediğini söyleyen bazı isimler, diğer borsaların ETH işlemlerini sorunsuz bir şekilde sürdürdüğüne dikkat çekti. Bir isim, Binance'in kararını "absürt" bulduğunu dile getirdi.

Borsa, bir saatlik aranın ardından sonra 16:52'de yeni bir duyuru yayınlayıp işlemlerin "devam ettiğini" açıkladı.

BİNANCE NEDİR?

Kripto paraların tarihi yaklaşık 11 sene öncesine dayanıyor. İlk olarak Bitcoin'in yaratılması ile başlayan kripto para piyasası daha sonra "Bitcoin Alternative" teriminin ortaya atılması ve altcoinlerin ortaya çıkması ile birlikte çeşitlendi.

Günümüzde 6000'in üzerinde altcoin yer alıyor ve bu altcoinlere yatırım yapmamızı sağlayan da birçok kripto para borsası bulunuyor. Binance'de bu kripto para borsaları arasında yer alıyor. 2017 yılında Çin merkezli olarak Changpeng Zhao aracılığı ile kuruldu ve daha sonraları ise artan ticaret hacmi ile birlikte Dünya'nın en çok kullanılan kripto para borsası olma ünvanına sahip oldu.

Bu ünvana sahip olmasına rağmen, lider kripto paranın ani hareketleri sonucunda anlık çöküşler yaşaması, akıllara Binance'in yeterli teknolojik yatırımı yapıp yapmadığı sorusunu getiriyor. Özellikle anlık trade yapan kullanıcılar için, birçok zarara sebebiyet veren bu tarz çöküşler sonucunda ise kripto para borsası yaşanılan kayıpları ne yazık ki karşılamıyor. Sistemsel bir hatadan kaynaklandığı belirtilen bir açıklama yapmak ile yetinen kripto para borsası, kullanıcıların zararlarını ise görmezden geliyor.