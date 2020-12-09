BİM, Fas'taki şirketinin yüzde 35'inin satışı için anlaşma imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BİM, Fas'taki şirketinin yüzde 35'inin satışı için anlaşma imzaladı

09.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:55
BİM, Fas'taki şirketinin yüzde 35'inin satışı için anlaşma imzaladı

BİM, Fas'ta kurduğu BIM Stores SARL şirketinin yüzde 35 azınlık hissesinin İngiltere merkezli özel sermaye fonu Helios Investment Partners'a satışı için anlaşma imzaladı.

BİM, Fas'ta kurduğu BIM Stores SARL şirketinin yüzde 35 azınlık hissesinin İngiltere merkezli özel sermaye fonu Helios Investment Partners'a satışı için anlaşma imzaladı.

BİM'den yapılan açıklamaya göre, 12 yılı aşkın süredir Fas'taki faaliyetlerini sürdüren BİM, bu ülkede önemli bir adım attı.

2008 yılında BİM Birleşik Mağazalar AŞ'nin yüzde 100 iştiraki olarak Fas'ta kurulan BIM Stores SARL şirketinin hisselerinin yüzde 35'inin Helios Investment Partners adlı özel sermaye fonuna satılmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Bu satışla BİM, Fas'taki büyümesine ve yerelleşme sürecine güçlü bir ivme kazandırmış olacak.

Satış işlemi, gerekli ön koşulların sonuçlanmasının ardından tamamlanacak.

2004 yılından bu yana sadece Afrika'ya yatırım yapan İngiltere merkezli Helios Investment Partners'ın halen 30'dan fazla Afrika ülkesinde yatırımları bulunuyor.

"Fas, büyüdüğümüz bir pazar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, Fas'ın büyüdükleri bir pazar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 37 yeni mağaza açtık ve mağaza sayımızı bugün itibarıyla 534'e çıkarttık. Afrika bölgesinde uzmanlaşmış bir yatırım fonu olan Helios Investment Partners'ın azınlık hissedarımız olmasıyla Fas'ta yeni bir sayfa açıyoruz. Bu anlaşma; Fas'taki büyüme trendimizi sürdürmemize, geliştirmemize ve yerelleşme sürecimize önemli katkı yapacak. BİM'in ilk yurt dışı yatırımı olan Fas'taki performansına ve stratejisine bir güven oyu anlamına gelen bu anlaşma bizi mutlu etti. Kardeş Fas halkına ve bu ülkedeki ekosistemimize daha fazla değer sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"BİM, bu ülkeye güçlü bir taahhüt gösterdi"

Helios Investment Partners Ortağı Zineb Abbad El Andaloussi ise BİM markasının Faslı tüketiciler tarafından benimsendiğini ve onların günlük yaşamlarının bir parçası haline geldiğini aktararak, "Bu ilişki, Kovid-19 krizi sırasında daha da pekişti. Güçlü lojistik yetkinlikleri sayesinde BİM, ürün tedarikini hiç aksatmadı ve ürünlerin yüzde 85'ini Fas'tan tedarik etti. 2009 yılından bu yana Fas'taki işine istikrarlı bir şekilde yatırım yapan BİM, bu ülkeye güçlü bir taahhüt gösterdi. Şirketin yerel yetkinliklerini artırmak ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketiciye sunmak için iş birliği yapacağımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

İlgili Haberler

Tekstil ürünleri yüzde 50'ye varan indirimle satışa sunuldu
Tekstil ürünleri yüzde 50'ye varan indirimle satışa sunuldu
Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti
Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti
Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü
Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Öner Erkan Pınar Altuğ
Spor Samatta Okan Buruk Ozan Tufan Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BİM, Fas'taki şirketinin yüzde 35'inin satışı için anlaşma imzaladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:58:45. #1.15#
title