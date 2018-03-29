Bilnet Okulları'ndan Samsun'a Büyük Yatırım

Bilfen Şirketler Grubu'na bağlı Bilnet Okulları, Samsun'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrencilerle buluşacak.

Bilnet Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda tüm Türkiye'ye yayılarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Bilnet Okulları'nın Samsun Kampüsü'nün tanıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Samsun Bilnet Okulları Kampüs Kurucusu Hakan Özcan, bugüne kadar Samsun'da temel yatırım kalemi olarak sağlık alanında yatırımları tercih ettiklerini kaydetti.

Özcan, "Sağlık yatırımlarına öncelik verirken de 'küçük çekişmelerle uğraşmayalım, denenip, tecrübe edilip keşfedilenleri tekrardan keşfetmekle zaman kaybetmeyelim' düşüncesiyle Türkiye'nin en büyük ve bilgi birikimi en güçlü sağlık grubu olan Medicalpark Sağlık Grubu ile ortaklık yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bu ortaklıkla ne kadar doğru karar verdiklerini bugün daha net bir şekilde gördüklerini aktaran Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şehrimizin Sağlık Kenti Samsun olarak bilinmesinde büyük katkıları olan Türkiye'nin Anadolu'daki en donanımlı ve kapsamlı iki hastanesi VM Medicalpark ve Liv Hospital Hastanesi'ni şehrimize kazandırmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Bugün sağlıkta gözlemlediğimiz reform anlayışını eğitimde görmeye başladık. Eğitim alanında da özel eğitim kurumları, alışık olmadığımız bir şekilde anasınıfı ve ilkokuldan üniversiteye kadar olan eğitimin her aşamasında etkili bir aktör olmaya başladı. İşte bu süreçte ortağım ve kader arkadaşım Hikmet Çavuş ile yine sağlıkta olduğu gibi merkezinde insanın olduğu eğitim alanına da yatırım yapmayı şehrimiz adına ihtiyaç görüp tercih ettik."

Özcan, eğitime yatırım yaparken tercihlerinin Bilfen Şirketler Grubu olduğunu belirterek, "Bu başlangıçla da sağlıkta olduğu gibi şehrimiz adına Anadolu'nun en güçlü eğitim kurumları olmayı kendimize hedef olarak koyduk." ifadesini kullandı.

"Çocuklarımız için en iyi ve tek yol eğitim kalitesini artırmak"

Bilnet Okulları Üst Yöneticisi (CEO) Faruk Tatar ise çocukları geleceğe hazırlamanın tek ve en iyi yolunun onların alacağı eğitimin kalitesini artırmak olduğunu belirtti.

Tatar, sektörün en önde gelen ve sadece okul hizmetleri için kurulan Bilfen Şirketler Grubu bünyesindeki Bilfen Yayıncılık, Netbil Yayıncılık, Bilnet Matbaa, Bilkid, Biltur, Eduyapı, Etur ve Bilyapı ortaklığıyla ve 30 yıllık özel okul tecrübeleri ile Samsunlulara hizmet vereceklerini bildirdi.