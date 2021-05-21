Bill Gates, boşanma aşamasında olduğu eşine 3 milyar dolar değerinde hisse verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bill Gates, boşanma aşamasında olduğu eşine 3 milyar dolar değerinde hisse verdi

Bill Gates, boşanma aşamasında olduğu eşine 3 milyar dolar değerinde hisse verdi
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates ile 27 yıllık eşi Melinda Gates, evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Bill Gates'in eşini aldattığı iddia edilirken, Melinda Gates'e 3 milyar dolarlık hisseleri devrettiği ortaya çıktı. Melinda'nın sahip olduğu hisseler sonrasında dünyanın en zengin kadını olacağı öne sürüldü.

Microsoft'un kurucu ortaklarından olan Bill Gates'in boşanma aşamasında olduğu eşi Melinda French Gates'e 3 milyar dolar değerindeki hisseleri devrettiği belirlendi. Melinda Gates'in ayrıca 850 milyon dolar değerindeki Deere & Company hissesinin de sahibi olduğu belirtildi.

ŞİRKETİN YÜZDE 7'SİNE SAHİP OLDU

Wall Street Journal'ın aktardığı habere göre geçen hafta perşembe günü Bill Gates, eşine 2.25 milyon Deere & Company hissesi aktardı. Bu hamle ile birlikte Melinda Gates, şirketin yüzde 7'sine sahip olmuş oldu.

HİSSELERİN DEĞERİ 3 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Öte yandan Bill Gates, boşanma sürecinde eşi Melinda Gates'e 2.9 milyon adet AutoNation hissesi, 14.1 milyon Canadian National Railway hissesi ve 293.5 milyon adet Grupo Televisa hissesi vermişti. Gates'in şu zamana kadar verdiği hisselerin toplam değeri 3 milyar doları geçmiş durumda.

27 YILLIK EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRMA KARARI ALMIŞLARDI

Çift 4 Mayıs'ta 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almış ve bu süreç büyük ilgi çekmişti. Çiftin servetinin 124 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 1975 yılında Microsoft'u arkadaşı Paul Allen ile kuran Bill Gates, 1987 yılında şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan Melinda French ile evlenmişti.

Çift son dönemde hayır işlerine ağırlık verirken, Bill Gates'in iş yerinden bir çalışanla aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmiş ve Bill Gates'in insan ticareti yapan Jeffrey Eppstein ile yakın ilişki kurmasının Gates çiftinin arasını açtığı iddia edilmişti.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bill Gates, boşanma aşamasında olduğu eşine 3 milyar dolar değerinde hisse verdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:54:23. #1.15#

title