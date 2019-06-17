Biliyor musunuz?
Pınar Su'yun kurumsal kimliğinin değiştiğini; Yeni BMW 3 Serisi'nin tanıtıldığını; 16. İstanbul Bienali'nde yer alacak sanatçıların açıklandığını; "Enaniyet Zinciri Sergisi"ni biliyor musunuz?
Pınar Su'yun kurumsal kimliğinin değiştiğini; Yeni BMW 3 Serisi'nin tanıtıldığını; 16. İstanbul Bienali'nde yer alacak sanatçıların açıklandığını; "Enaniyet Zinciri Sergisi"ni biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com
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