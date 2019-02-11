Biliyor musunuz?
Nuri Bilge Ceylan imzalı DVD'yi; İlhan İrem albümlerinin plaklarını; Aston Martin'in "DBS Superleggera"sını; Akbank Sanat'taki Hint sineması günlerini; "Pera'da A Capella" konserini; Mamut Art'a katılacak sanatçıları biliyor musunuz?
Nuri Bilge Ceylan imzalı DVD'yi; İlhan İrem albümlerinin plaklarını; Aston Martin'in "DBS Superleggera"sını; Akbank Sanat'taki Hint sineması günlerini; "Pera'da A Capella" konserini; Mamut Art'a katılacak sanatçıları biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com