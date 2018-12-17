Biliyor musunuz?
Unilever Türkiye'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Seçkin'in atandığını; Konya'daki Albaraka Türk hat ve tezhip sergisini; GaleriDeniz'deki sokak hayvanları yararına sergiyi; Pilevneli Mecidiyeköy'ün kapılarını açtığını biliyor musunuz?
Unilever Türkiye'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Seçkin'in atandığını; Konya'daki Albaraka Türk hat ve tezhip sergisini; GaleriDeniz'deki sokak hayvanları yararına sergiyi; Pilevneli Mecidiyeköy'ün kapılarını açtığını biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com