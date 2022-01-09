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Bilek en sonunda büküldü! Konyaspor'un büyüsü bozuldu

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Süper Lig'in ilk yarısında fırtılanar estiren Konyaspor, ikinci devreye kötü başladı. Yeşil-Beyazlı ekip, evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Konyaspor'un evindeki yenilmezlik serisi son buldu.

Konyaspor'un bileği büküldü. Süper Lig'in ilk yarısını Trabzonspor'un en yakın takipçisi olarak kapatan İlhan Palut'un takımı, ikinci yarıya kötü başladı.

Bilek en sonunda büküldü! Konyaspor'un büyülü serisi bozuldu

TEK GOL SESİ JAMES

Karşılaşmadaki tek gol 66. dakikada geldi. Sivassporlu Leke James'in kaydettiği gol, galibiyeti getirdi. Sivasspor bu sonuçla puanını 29'a yükseltip üst sıralara tırmanma yolunda önemli adım attı.

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