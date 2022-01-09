Bilek en sonunda büküldü! Konyaspor'un büyüsü bozuldu
Süper Lig'in ilk yarısında fırtılanar estiren Konyaspor, ikinci devreye kötü başladı. Yeşil-Beyazlı ekip, evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Konyaspor'un evindeki yenilmezlik serisi son buldu.
Konyaspor'un bileği büküldü. Süper Lig'in ilk yarısını Trabzonspor'un en yakın takipçisi olarak kapatan İlhan Palut'un takımı, ikinci yarıya kötü başladı.
TEK GOL SESİ JAMES
Karşılaşmadaki tek gol 66. dakikada geldi. Sivassporlu Leke James'in kaydettiği gol, galibiyeti getirdi. Sivasspor bu sonuçla puanını 29'a yükseltip üst sıralara tırmanma yolunda önemli adım attı.
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