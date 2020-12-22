Bilecikspor'dan emektar futbolcu ve eski yöneticilerine vefa

Bilecikspor Kulübü, bazı emektar futbolcu ve eski yöneticileri unutulmayarak kendilerine yeni yıl öncesi forma hediye etti.

Bilecikspor Kulübü, bazı emektar futbolcu ve eski yöneticileri unutulmayarak kendilerine yeni yıl öncesi forma hediye etti.

Bilecikspor'un emektar futbolcu ve eski yöneticilerine Sami Erçin, Vedat Özbey ve Adnan Gül, kulüp binasını ziyaret etti. Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'nın ağırladığı heyet, önce kulüp binası gezdi. Kulüp binası içinde eski fotoğrafların bulunduğu köşedeki resimleri gören Sami Erçin, Vedat Özbey ve Adnan Gül o günleri yad ettiler. Ardından Başkan Aydın tarafından 11 numaralı Bilecikspor forması hediye edilen emektar futbolcu ve eski yöneticileri duygu dolu anlar yaşadılar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı