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Bilardo Federasyonundan Semih Saygıner'e tebrik

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Bilardo Federasyonundan Semih Saygıner'e tebrik

Türkiye Bilardo Federasyonu Ersan Ercan, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon olan milli bilardocu Semih Saygıner'i tebrik etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Ersan Ercan, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon olan milli bilardocu Semih Saygıner'i tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ercan, 3 Bant Dünya Kupası'nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 mağlup ederek şampiyon olan ay-yıldızlı bilardocu Semih Saygıner'in büyük başarı elde ettiğini belirtti.

Semih Saygıner'in 7. kez dünya şampiyonu olduğunu vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:

"Semih en son 2004 yılında Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Daha önce çeyrek final, yarı final ve final oynamış, ikincilik ve üçüncülük elde etmişti. Milli sporcumuz Mısır'da 17 yıl aradan sonra İstiklal Marşı'mızı çaldırarak bayrağımızı zirveye dikti."

Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu

Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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