Biga Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı İsmail Balaban oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinin 18 Eylül Kurtuluş Günü Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Koç'u finalde yenen İsmail Balaban oldu.

Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde gerçekleşen Kurtuluş Günü Güreşleri İrfan Şahin Er Meydanı'nda düzenlendi. 400 pehlivanın kol bağladığı ve yüzlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği güreşlere; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Güreş Ağası Hasan Karabiber, Biga Belediyesi Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ile Sıtkı Keçeci, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, CHP Biga İlçe Başkanı Osman Öztürk, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya,İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Oda başkanları, yağlı güreş ağaları ve vatandaşlar katıldı.

Türk Bayrağı ile er meydanına çıkan pehlivanlar alkışlandı. 18 Eylül Biga Kurtuluş Güreşleri'nde müsabakalar minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde gerçekleşti. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından da pehlivanlar rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde heyecan dolu kıyasıya bir mücadele yaşanırken rakibi İsmail Koç'u yere seren İsmail Balaban başpehlivan oldu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balaban'a altın kemeri takdim etti. Balaban, aldığı birinciliği tüm sevenlerine armağan ettiğini söyledi. - ÇANAKKALE