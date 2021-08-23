Biga'da üreticilerden ayçiçeği alım dönemi başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği alımı yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği alımı yapıldı.

Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tınaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk teslimatın Göktepe köyünden Salim Oruz tarafından 2 ton olarak yapıldığını bildirdi.

Üründe yüzde 42,73 yağ belirlendiğini aktaran Tınaz, "Üreticimizi fabrikamızın kendi yağı olan Biryağ ile ödüllendirdik." ifadesini kullandı.

Kooperatif müdürü Emre Yeşilgölden ise sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya