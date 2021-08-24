Biga'da ayçiçek alımı başladı
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Biga'da ayçiçek alımı başladı

Biga'da ayçiçek alımı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği alımı yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği alımı yapıldı.

Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tınaz, ilk ürünü Göktepe köyünden Salim Oruz'dan 2 ton alarak yaptıklarını söyledi. Üründe yüzde 42,73 oranda yağ belirlendiğini dile getiren Tınaz, "Üreticimizi fabrikamızın kendi yağı olan Biryağ ile ödüllendirdik" dedi.

Kooperatif Müdürü Emre Yeşilgölden ise sezonun hayırlı olması dileğinde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Biga'da ayçiçek alımı başladı - Haberler Ekonomi
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