Bifet kimin, Bifet dana salam sahibi İlko Köse kimdir?

Yaşanan bu skandalın ardından, kamuoyunun dikkatini çeken bir diğer konu ise Bifet markasının kime ait olduğu oldu. Özellikle helal üretim ve etiket şeffaflığı konularında hassas olan tüketiciler, markanın arkasındaki şirketin kim olduğunu ve ürünün nasıl bir denetim sürecinden geçtiğini merak ediyor. Bifet kimin, Bifet dana salam sahibiİlko Köse kimdir?

BİFET KİMİN?

Bifet Gıda'nın ve aynı zamanda Gurme Gıda'nın sahibi olan İlko Köse, İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarında yer almaktadır. Şirketin merkezinin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde olduğu belirtilmektedir.

İlko Köse'ye ait olan bu firma, 2020 yılında Gurme Gıda ismini değiştirerek Bifet Gıda adını almıştır. Şirket, domuz eti tespiti yapılan ürünle gündeme gelmiş ve bu nedenle kamuoyunda ciddi tepkiler almıştır. Bu gelişme, hem sektör içindeki etik kuralların hem de tüketici denetiminin ne denli kritik olduğunu bir kez daha göstermektedir.

İLKO KÖSE KİMDİR?

İlko Köse, Bulgaristan kökenli bir iş insanı olarak tanınmaktadır. Bulgar asıllı olduğu bilinen Köse, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Uzun yıllardır Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. 2019 yılında Gurme ve Yeditepe markalarının domuz eti içeren ürünlerle gündeme gelmesinin ardından, bu markalar isim değişikliğine giderek Bifet adı altında yeniden pazara sunulmuştur.

Ancak 2025 yılında gerçekleştirilen denetimlerde benzer bir skandalın bu kez Bifet ürünlerinde de tespit edilmesi, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştır.