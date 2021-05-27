Biden, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için Trump'ın verdiği muafiyeti kaldırıyor
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Biden, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için Trump'ın verdiği muafiyeti kaldırıyor

Biden, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için Trump'ın verdiği muafiyeti kaldırıyor
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için eski Başkan Donald Trump'ın bir ABD firmasına verdiği yaptırım muafiyetini uzatmayacağı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için eski Başkan Donald Trump'ın bir ABD firmasına verdiği yaptırım muafiyetini uzatmayacağı bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının konuyla ilgili, adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin Suriye'deki petrol bölgelerine ilişkin yeni bir adım atmaya hazırlandığı kaydedildi.

Buna göre Biden yönetimi, geçen yıl Trump döneminde Suriye'deki petrol sahalarında iş yapabilmesi için Delta Crescent Energy adlı ABD'li enerji şirketine verilen yaptırım muafiyetini uzatmama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce getirilen yaptırımlar kapsamında ABD'li firmaların Suriye'de enerji işi yapmalarını yasaklarken, Trump yönetimi Nisan 2020'de Delta Crescent Energy firmasına yaptırım muafiyeti getirmişti.

Habere göre, Biden yönetimi, Trump dönemindeki "Suriye'deki petrolü elinde tutma" politikasını artık takip etmediği için yeni dönemde YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için verilen muafiyeti yenilemeyecek.

ABD'li eski büyükelçi James Cain ile eski ordu mensubu James Reese tarafından 2019 yılında kurulan Delta Crescent Energy adlı firma, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerde petrol çıkarma işlemi yapıyordu.

Eski Başkan Trump, Ekim 2019'da Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi talimatını vermiş, daha sonra bölgedeki petrol bölgelerinin kontrolünü elinde tutmak amacıyla sınırlı sayıda askerin orada kalması yönünde karar almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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