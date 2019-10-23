Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert son yolculuğuna uğurlandı

23.10.2019 16:47

12 Ekim günü akşam saatlerindeFatih Fevzipaşa Caddesi'nde bir arkadaşıyla buluştuğu sırada, yanlarından geçen yabancı uyruklu 8 kişinin saldırısında kalbinden ve göğüs kafesinden iki bıçak yarası alan İsmail Mert'in (16) ölümü, yaşadığı Karagümrük'te büyük üzüntü yarattı.

CENAZEYE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

İsmail Mert, için Mihrimah Sultan Camii'nde öğleyin düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, mahallesi, okulu ve futbol oynadığı kulüpten onlarca arkadaşı ile semtinden yüzlerce kişi katıldı. U-19 Milli Takım formasını da giyen genç futbolcunun cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.Cenazede taziyeleri babası Cengiz Bayar kabul ederken, anne Nilgün Bayar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Öğle namazının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından, İsmail Mert'in tabutunu omuzlarından taşıyan kalabalık, cenaze aracıyla birlikte Edirnekapı Mezarlığı'na kadar tekbirler eşliğinde yürüdü. Cenaze töreni nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin de İsmail Mert'in tabutunun geçtiği sırada selam durdukları görüldü. İsmail Mert'in cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.