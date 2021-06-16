Biatlon Milli Takımı, Bolu'da kamp yapıyor
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Biatlon Milli Takımı, Bolu'da kamp yapıyor

Biatlon Milli Takımı, Bolu'da kamp yapıyor
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Kayak Federasyonu yaz dönemi kamp çalışmaları kapsamında Biatlon A ve Genç Milli Takımı hazırlıklarına, Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Kayak Federasyonu yaz dönemi kamp çalışmaları kapsamında Biatlon A ve Genç Milli Takımı hazırlıklarına, Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gerede Arkut Kayaklı Koşu Merkezinde organize edilen kampta Koordinatör Mehdi Tekçe, teknik kurul üyeleri Fırat Çelik ve Mustafa Çetinkaya, antrenörler Kenan Ören, Bayram Ören, Samet Oğlağo, Mustafa İlçin ve Şadi Yusufoğlu yer alıyor.

Sezona, hazırlık kampı ile başladıklarını dile getiren Mehdi Tekçe, "Genç sporcularımızın sezona en iyi şekilde hazır olmaları tek düşüncemiz. Sporcularımız ile birlikte atış antrenmanları, tekerlekli kayak kolu kuvvet kondisyon antrenmanları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Millilerin kampı 26 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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