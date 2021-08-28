Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya
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Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya

Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Almanya'nın Weiden şehrinde devam eden Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Almanya'nın Weiden şehrinde devam eden Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın triathle bireysel yarışı 11 yaş altı erkekler kategorisinde Mustafa Sertkaya dünya şampiyonu olarak altın madalya alırken, aynı kategoride Mehmet Emir Canbazoğlu üçüncü oldu.

Şampiyonanın 13 yaş altı kadınlar kategorisinde Asu Zeynep Namazcı ikinci, erkeklerde Abdullah Yıldırım üçüncü, 17 yaş altı kadınlar kategorisinde Başak Yaprak Boğan ise ikinci sırayı aldı.

Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya - Haberler Spor
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