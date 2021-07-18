Beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Seyirciler apar topar stadyumu boşalttı

Washington Nationals ile San Diego Padres arasında Nationals Park'ta oynanan beyzbol maçı silahlı saldırı sebebiyle tatil edildi. Müsabaka anında yapılan anonsun ardından mücadele durduruldu ve seyircilerden maçın oynandığı Nationals Park stadını boşaltmaları istendi. Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Nationals Park stadının dışında 2 kişinin vurulduğunu duyururken, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.