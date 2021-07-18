Beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Seyirciler apar topar stadyumu boşalttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Seyirciler apar topar stadyumu boşalttı

Haberler.com - Haberler | Spor

Washington Nationals ile San Diego Padres arasında Nationals Park'ta oynanan beyzbol maçı silahlı saldırı sebebiyle tatil edildi. Müsabaka anında yapılan anonsun ardından mücadele durduruldu ve seyircilerden maçın oynandığı Nationals Park stadını boşaltmaları istendi. Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Nationals Park stadının dışında 2 kişinin vurulduğunu duyururken, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

ABD'nin Washington DC kentinde Washington Nationals ile San Diego Padres arasında oynanan beyzbol maçı en az 4 kişinin vurulduğu silahlı saldırı sonrasında tatil edildi.

Beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Seyirciler apar topar stadyumu boşalttı

6 EL SİLAH SESİNDEN SONRA SEYİRCİLER STADYUMU BOŞALTTI

Yerel polis sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Ateşli silahla yaralananlar tedavileri için bölgedeki hastanelere gönderildi" ifadelerini kullandı. Polis kaynakları tarafından doğrulanmamakla beraber yerel basın 2'si hasteneye kaldırılmış olan 4 kişinin ateşli silahla yaralandığı bilgisini paylaştı. Washington Nationals beyzbol takımının sosyal medya hesabı, San Diego Padres maçı sırasında Nationals Park'ta bulunan üçüncü üs kapısı dışında bir silahlı saldırının rapor edildiği aktarıldı. İnternette ortaya çıkan videolarda dışarıdan gelen yaklaşık 6 el silah sesinden sonra seyircilerin stadyumu boşalttığını görüldü.

Beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Seyirciler apar topar stadyumu boşalttı
Beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Seyirciler apar topar stadyumu boşalttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Volkan Demirel Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Seyirciler apar topar stadyumu boşalttı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 20:10:03. #1.16#

title