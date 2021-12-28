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Beypiliç Boluspor: 1-0

Beypiliç Boluspor: 1-0
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin GözütokTRABZONSPOR: Erce, Serkan (Dk. 51 Dorukhan), Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat (Dk. 46 Bakasetas), Siopis, Yunus, Murat Cem (Dk. 78 Salih Kavrazlı), Yusuf Sarı (Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

TRABZONSPOR: Erce, Serkan (Dk. 51 Dorukhan), Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat (Dk. 46 Bakasetas), Siopis, Yunus, Murat Cem (Dk. 78 Salih Kavrazlı), Yusuf Sarı (Dk. 47 Peres), Koita

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Tugay (Dk. 90. Diyar Kaba), Bregu (Dk. 71 Novak), Arda Şengül, Zahit, Kasongo (Dk. 64 Arda Köksal), Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu (Dk. 71 Erdem Can Polat), Berk (Dk. 90 Hakan)

GOL: Dk. 47 Koita ( Trabzonspor )

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u Koita'nın 47'nci dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

6'ncı dakikada Trabzonspor ceza sahasında topu alan Bolusporlu Bregu'nun vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı

45'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ın vuruşu üst direkten dışarı çıktı

47'nci Trabzonspor atağında topu ceza sahasına taşıyan Serkan Asan pasını Bakasetas'a gönderdi, Bakasetas'ın pasını değerlendiren Koita ceza sahasından topu ağlara gönderdi: 1-0.

52'nci dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Bolusporlu Bertu'nun vuruşu sağ direkten dışarı çıktı

67'nci dakikada Peres topu sağ çizgiden çıkararak pasını Bakasetas'a gönderdi. Bakasetas'ın vuruşu üst direkten dışarı çıktı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Son Dakika: Süper Lig'in liderinden sürpriz yok! Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda turladı

Son Dakika: Süper Lig'in liderinden sürpriz yok! Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda turladı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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