Beymen Grup bünyesindeki Ay Marka Genel Müdürlüğü'ne Barış Tezmen getirildi
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Beymen Grup bünyesindeki Ay Marka Genel Müdürlüğü'ne Barış Tezmen getirildi

Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Beymen Grup bünyesindeki Ay Marka Genel Müdürlüğü'ne Barış Tezmen getirildi

Beymen Grup çatısı altında faaliyet gösteren Ay Marka'nın yeni genel müdürü Barış Tezmen oldu.

Beymen Grup çatısı altında faaliyet gösteren Ay Marka'nın yeni genel müdürü Barış Tezmen oldu.

Beymen Grup açıklamasına göre, 1 Nisan itibarıyla söz konusu göreve atanan Tezmen, Ay Marka bünyesinde yer alan Türk perakendesinin önde gelen markalarından Network ve Divarese'e liderlik edecek. Ay Marka finans, satış stratejileri, merchandising, üretim, kiralama iş geliştirme, planlama, e-ticaret, ticari pazarlama, marka yönetimi ve mağaza operasyon departmanları Tezmen'e bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Koç Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Tezmen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans yüksek lisansı yaptı. Kariyer hayatına PwC'de Kıdemli Denetmen olarak başlayan Tezmen, bu görevini takiben Turkcell'de Finansal Kontrol ve Raporlama alanında çalıştı. 2003-2012 döneminde Yargıcı finans departmanında CFO görevini üstlenen Tezmen, 2012 yılından günümüze kadar Yargıcı Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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