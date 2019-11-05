BEYMEN'den yeni sezonda retro çantalar

05.11.2019 10:25

BEYMEN Çanta, 2019-2020 Sonbahar Kış sezonunda 60'lı yılların retro tasarımlarını günümüz metropollerinin dinamiğiyle buluşturdu.



BEYMEN Çanta, 2019-2020 Sonbahar Kış sezonunda 60'lı yılların retro tasarımlarını günümüz metropollerinin dinamiğiyle buluşturdu. Yapılan bilgilendirmede; omuz çantaları ve crossbody'lerin ağırlıkta olduğu sıcak ve doygun tonlardaki renk paletine sahip koleksiyonda; sezonun gözde tonları vişne bordosu, tarçın, ıhlamur yeşili ve toz mavinin öne çıktığı belirtildi. Yalın formlar ve minimal hatlarıyla sofistike bir etkiye sahip çantalar bu sezon da şehirli kadınların gözdelerinden olacak.



Yeni koleksiyonda yaz koleksiyonunun sevilen modeli Claudine krokodil baskılı versiyonları ve yeni mini boylarıyla yer alıyor. Amerikalı ressam Mark Rothko'nun soyut ekspresyonist tablolarındaki blok renk vurgusundan ilham alan modellerde; bitter kahve, kömür siyahı ve burgonya tonları dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA