Beykoz Belediyespor, Avrupa'da Tur Peşinde

Beykoz Belediyespor Hentbol Takımı, Erkekler EHF Kupası 1. ön eleme turu rövanşında yarın Kosova ekibi BESA Fam Gas'ı konuk edecek.



Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak maçı İtalyan hakemler Marco Di Domenico ve Lorenzo Fornasier yönetecek.



Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Beykoz Belediyespor, deplasmandaki ilk maçta 29-21'lik skorla mağlup olmuştu.